Pozzuoli, inaugurazione spazio gioco: 19 ottobre a Monterusciello

Il Comune di Pozzuoli è lieto di annunciare l’apertura di un nuovissimo spazio all’aperto dedicato ai bambini e ai ragazzi. L’inaugurazione è fissata per il lunedì 19 ottobre, dalle ore 10:00 alle 12:00, in piazza Minopoli, a Monterusciello.

Questo spazio è progettato per far riscoprire i giochi tradizionali, come la campana e “un, due, tre, stella!”, offrendo così ai più piccoli l’opportunità di divertirsi, fare nuove amicizie e trascorrere del tempo lontano dai dispositivi elettronici. In occasione dell’apertura, le scuole del quartiere saranno coinvolte con giochi e attività pensate appositamente per i bambini.

Il progetto ha ricevuto finanziamenti dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ed è stato curato dall’assessora alla Pubblica Istruzione Mariasole La Rana. La realizzazione è frutto della collaborazione tra l’Associazione ACLI Campi Flegrei APS, che guida il progetto, il Comune di Pozzuoli, la Cooperativa Vento del Sud e la parrocchia Sant’Artema, con il supporto attivo delle scuole e di altre associazioni locali.

Questo nuovo spazio mira a trasformare le piazze di Pozzuoli in luoghi di incontro, gioco e socializzazione per tutti. Inoltre, nel corso dell’anno sono previsti ulteriori eventi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, per garantire continuità al divertimento e alla socializzazione.

Per rimanere aggiornati, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli e dell’Associazione ACLI Campi Flegrei APS.