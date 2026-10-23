Casoria, sospensione idrica: avviso ai cittadini dal 22 ottobre

Comune di Casoria avvisa i cittadini che ci sarà una sospensione temporanea dell’erogazione idrica dalle 22:00 del 22 ottobre 2026 fino alle 05:00 del 23 ottobre 2026.
Questa interruzione è dovuta a un guasto improvviso sulla condotta idrica regionale DN 1900, nella tratta Cancello-San Clemente. Per gestire al meglio le risorse idriche, sarà necessario mantenere i volumi di accumulo negli invasi.
Inoltre, le manovre di chiusura potrebbero ripetersi anche nelle notti successive, fino al termine dei lavori di riparazione. Durante queste operazioni, si potrebbero verificare episodi di torbidità dell’acqua, causati dalla movimentazione dei sedimenti presenti nelle condotte.
Per rimanere aggiornati sull’andamento dei lavori e sulle condizioni del sistema acquedottistico, i cittadini possono seguire le comunicazioni ufficiali del Comune.
Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito web del Comune di Casoria al seguente link: https://comune.casoria.na.it/novita/avviso-importante-sospensione-temporanea-erogazione-idrica/.