Pozzuoli, allerta meteo gialla in vigore: le indicazioni per i cittadini il 22 ottobre

Allerta meteo gialla a Pozzuoli dalle 00 alle 16 di domani, giovedì 22 ottobre, come comunicato dal Comune.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso valido su tutto il territorio regionale, segnalando la possibilità di piogge isolate, che potrebbero manifestarsi anche con rovesci o temporali. Per Pozzuoli, si stima che questi fenomeni possano attenuarsi nel corso della mattinata.

I principali rischi da tenere in considerazione comprendono allagamenti di strade e di aree a quote più basse, problemi nel deflusso delle acque piovane, e possibili cadute di massi e piccoli smottamenti nelle zone più vulnerabili, anche in assenza di pioggia.

Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione, in particolare durante gli spostamenti, evitando sottopassi, aree a rischio di allagamento e zone soggette a frane.

Il Comune di Pozzuoli monitorerà con attenzione l’evoluzione delle condizioni meteo e fornirà eventuali aggiornamenti tramite i propri canali ufficiali.