Vico Equense, SIAL di Parigi: partecipazione di prodotti locali

Il Comune di Vico Equense ha comunicato che la Pizza di Vico e l’Arte Casearia di Vico prenderanno parte al SIAL di Parigi, una manifestazione internazionale di grande importanza per il settore agroalimentare. L’obiettivo è far scoprire l’eccellenza gastronomica del nostro territorio, come sottolineato nel comunicato ufficiale.

Essere presenti a questo evento consente di raccontare le tradizioni e le abilità artigianali di Vico Equense, grazie alla cooperazione tra associazioni, produttori, artigiani e istituzioni locali. Entrambi i prodotti, la pizza e i formaggi, hanno ottenuto il riconoscimento della Denominazione Comunale (De.Co.), un valido strumento per sostenere le produzioni locali.

Il sindaco Giuseppe Aiello ha evidenziato come la partecipazione al SIAL sia un’opportunità per presentare le eccellenze del territorio come un’unica entità. La Pizza di Vico e l’Arte Casearia di Vico nascono dal lavoro di pizzaioli e casari, contribuendo a creare sinergie e a mettere in risalto le radici locali.

Il presidente dell’Associazione Pizza a Vico, Michele Cuomo, ha rimarcato che questa partecipazione al SIAL è un’importante opportunità per far conoscere la tradizione della pizza di Vico Equense anche a livello internazionale. Attraverso degustazioni, l’associazione intende trasmettere la cultura e l’identità del nostro territorio.

Inoltre, Alessandro Di Martino, presidente dell’Associazione A Vico per Cacio, ha affermato che la presenza al SIAL segna un passo importante per far conoscere le produzioni casearie di Vico. Questo evento offrirà l’occasione di confrontarsi con il mercato internazionale e di sviluppare una visione comune per il futuro della tradizione casearia.

La partecipazione della Pizza di Vico e dell’Arte Casearia di Vico al SIAL dimostra l’impegno nel sostenere le tradizioni locali e nel creare nuove opportunità economiche. Per ulteriori informazioni, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Vico Equense per eventuali aggiornamenti.