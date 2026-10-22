Napoli, allerta meteo gialla in vigore: indicazioni per giovedì 22 ottobre 2026

Napoli ha diramato un avviso di allerta meteo, valido dalle ore 00:00 alle ore 16:00 di giovedì 22 ottobre 2026, come comunicato dal Comune.

Secondo l’avviso regionale, per la zona 1, che include Piana Campania, Napoli, Isola e Area Vesuviana, sono attesi fenomeni significativi come precipitazioni locali o sparse, che potranno manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali, localmente di moderata o forte intensità, soprattutto nella prima parte della giornata.

Il livello di allerta è GIALLO 🟡. In risposta a questa situazione, saranno chiusi i parchi e l’accesso alle spiagge pubbliche della città sarà interdetto.

Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il comunicato ufficiale sul sito del Comune di Napoli.