Pomigliano d’Arco, servizi comunali: attivato assistente virtuale

Il Comune di Pomigliano d’Arco ha di recente lanciato un assistente virtuale sul proprio sito ufficiale, progettato per supportare i cittadini. Questo strumento digitale è pensato per offrire risposte rapide alle domande riguardanti le diverse attività comunali e i servizi offerti dagli uffici.

Con l’assistente virtuale, gli utenti possono facilmente ottenere informazioni sui vari servizi, le procedure e i documenti necessari, ricevendo assistenza in tempo reale. Per utilizzare questo servizio, basta visitare il sito ufficiale del Comune e cliccare sull’icona verde a forma di finestra di dialogo, posizionata in basso a destra dello schermo.

Il servizio è accessibile a tutti i cittadini che necessitano di chiarimenti sui servizi comunali. Attraverso un semplice messaggio, l’assistente guiderà gli utenti nella navigazione delle informazioni disponibili sul portale comunale.

Attualmente, non sono stati comunicati dettagli specifici sulla data di attivazione del servizio o sulle funzioni dell’assistente virtuale. Per rimanere aggiornati, è consigliabile visitare regolarmente il sito ufficiale del Comune.