Pozzuoli, allerta meteo arancione in vigore: le indicazioni per i cittadini mercoledì 21 ottobre

Allerta meteo arancione per Pozzuoli valida mercoledì 21 ottobre. La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di livello arancione per la zona 1, che comprende Napoli, la Piana Campana, le Isole del Golfo e l’Area Vesuviana. L’allerta sarà attiva dalle ore 00:00 fino a 23:59 di domani.

Durante la giornata, si prevedono piogge e temporali intensi, in particolare nelle prime ore, con la possibilità di allagamenti e rischi idrogeologici.

In seguito all’allerta, il sindaco Luigi Manzoni ha firmato l’ordinanza n. 1270 del 20 ottobre 2026, che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, dei parchi pubblici come Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne, del cimitero comunale e delle aree di sgambamento per cani.

Si consiglia alla popolazione di limitare gli spostamenti a quelli essenziali e di prestare attenzione in prossimità di alberi, pali, impalcature e cornicioni a causa del rischio di caduta di rami o materiali. È opportuno proteggere vasi, piante e oggetti presenti su balconi e terrazzi, e fare attenzione alle strade che potrebbero essere allagate.

Il Centro Operativo Comunale (COC) sarà attivo per gestire eventuali emergenze. Si invita la cittadinanza a rimanere informata attraverso i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli e della Protezione Civile.