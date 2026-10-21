Napoli, allerta meteo arancione in vigore: indicazioni per i cittadini

Il Comune di Napoli ha diramato un avviso di allerta meteo, valido dalle 00:00 alle 23:59 di mercoledì 21 ottobre 2026. Questa allerta interessa la zona 1, che comprende Piana Campania, Napoli, Isola e Area Vesuviana.

Il bollettino prevede precipitazioni locali o sparse, con possibilità di rovesci o temporali, che potrebbero risultare localmente di moderata o forte intensità, soprattutto nella prima parte della giornata.

Il livello di allerta è ARANCIONE. A causa delle condizioni meteorologiche previste, i parchi cittadini saranno chiusi e l’accesso alle spiagge pubbliche sarà vietato. Anche gli impianti sportivi all’aperto rimarranno chiusi, tra cui il stadio Ascarelli, il stadio Antonio Juliano, il stadio San Pietro a Patierno e il Polifunzionale di Soccavo. Il Maschio Angioino non sarà accessibile al pubblico, mentre i cimiteri cittadini rimarranno aperti.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’avviso completo sul sito ufficiale del Comune di Napoli.