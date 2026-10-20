Torre del Greco, contributi per spese di trasporto: domande entro il 9 novembre 2026

Il Comune di Torre del Greco ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di contributi economici destinati a coprire le spese di trasporto per le persone con disabilità che si recano presso centri e strutture riabilitative nel 2025. Le domande dovranno essere presentate entro il 9 novembre 2026, entro le ore 12:00.

Possono fare richiesta al bando tutte le persone con disabilità residenti a Torre del Greco, in possesso della certificazione prevista dalla Legge 104/1992, e che frequentano una struttura riabilitativa, secondo quanto specificato nel bando.

Il contributo mensile può arrivare fino a un massimo di 60 euro, determinato in base ai chilometri percorsi e alle presenze documentate.

Per maggiori dettagli sui requisiti, la documentazione richiesta, le modalità di presentazione e i criteri di assegnazione, è possibile consultare l’avviso completo sul sito ufficiale del Comune. Per ulteriori informazioni, è disponibile il numero 081 8830615, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00.

Le informazioni relative alla presentazione della domanda saranno disponibili nel bando ufficiale. Si consiglia di visitare frequentemente il sito del Comune per eventuali aggiornamenti.