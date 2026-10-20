Casoria, Consiglio Comunale: convocazione straordinaria il 23 e 26 ottobre 2026

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Il Consiglio Comunale di Casoria ha convocato una seduta straordinaria per affrontare questioni importanti per la città. La prima riunione si terrà venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 09:00, mentre la seconda avrà luogo lunedì 26 ottobre 2026, sempre alle 09:00, come indicato dal Comune.

Le sedute si svolgeranno nella Sala Conferenze / Aula Magna dell’Istituto “A. Torrente”, che si trova in via Duca d’Aosta 63/G. Durante questi incontri, si discuteranno in particolare le questioni relative al bilancio e il permesso di costruire in deroga per il nuovo autoparco di Casoria Ambiente S.p.A. nella zona di Lufrano.

Per chi desidera maggiori dettagli, è possibile consultare il documento con l’ordine del giorno completo sul sito ufficiale del Comune di Casoria. Le informazioni sono disponibili all’indirizzo qui.

Si invita la cittadinanza a seguire i lavori del Consiglio e a tenersi informata sui temi in discussione, che influenzano direttamente la vita locale.

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