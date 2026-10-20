Casoria, Consiglio Comunale: convocazione straordinaria il 23 e 26 ottobre 2026

Il Consiglio Comunale di Casoria ha convocato una seduta straordinaria per affrontare questioni importanti per la città. La prima riunione si terrà venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 09:00, mentre la seconda avrà luogo lunedì 26 ottobre 2026, sempre alle 09:00, come indicato dal Comune.
Le sedute si svolgeranno nella Sala Conferenze / Aula Magna dell’Istituto “A. Torrente”, che si trova in via Duca d’Aosta 63/G. Durante questi incontri, si discuteranno in particolare le questioni relative al bilancio e il permesso di costruire in deroga per il nuovo autoparco di Casoria Ambiente S.p.A. nella zona di Lufrano.
Per chi desidera maggiori dettagli, è possibile consultare il documento con l’ordine del giorno completo sul sito ufficiale del Comune di Casoria. Le informazioni sono disponibili all’indirizzo qui.
Si invita la cittadinanza a seguire i lavori del Consiglio e a tenersi informata sui temi in discussione, che influenzano direttamente la vita locale.