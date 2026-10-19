Pomigliano d’Arco: finalista per Capitale italiana del libro 2027

Pomigliano d’Arco è uno dei sette comuni in corsa per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, come annunciato nel recente post ufficiale del Comune.

La candidatura si basa su un dossier intitolato “Pomigliano d’Arco – Città officina del leggere”, che delinea un progetto volto a creare una rete tra librerie, biblioteche, scuole e operatori culturali. In questo contesto, la lettura viene messa in primo piano, considerata fondamentale per la formazione, la coesione sociale e un coinvolgimento attivo nella vita della comunità.

Il progetto include diverse attività, come laboratori, incontri con autori, festival diffusi, raccolta di memorie orali, podcast e iniziative nelle scuole e in spazi pubblici. L’obiettivo è trasformare cultura, lavoro e identità collettiva in un patrimonio condiviso e duraturo per tutti.

Attualmente, non sono disponibili ulteriori dettagli su date o luoghi specifici per eventuali eventi legati alla candidatura. Gli interessati sono invitati a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul progetto, si consiglia di visitare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune di Pomigliano d’Arco.