Salernitana, Nicola verso l’esonero: i papabili sostituti

Dopo la sonora disfatta di Bergamo, la Salernitana è ancora orientata a esonerare Davide Nicola, l’eroe che ha aiutato la squadra a raggiungere la clamorosa salvezza nella stagione 2021-22.

La sconfitta della Salernitana per 8-2 a Bergamo contro l’Atalanta non è andata giù ai tifosi e nemmeno alla alle prime, che da ieri sta ancora valutando la posizione dell’allenatore Davide Nicola. Sembra a tutti necessario dare una scossa all’ambiente e cercare di salvare quanto buono fatto finora.

La Salernitana, nonostante le brutte prestazioni delle ultime giornate, è a +9 dal terzultimo posto, ma ciò non mette Nicola al riparo dal sempre più probabile esonero. Contano ovviamente i problemi pregressi, a partire dalle numerose discussioni con il direttore sportivo Morgan De Sanctis sulla campagna acquisti, e le manifeste critiche del presidente Iervolino sulla difesa troppo alta messa in campo dal coach.

Da ieri notte il club granata ragiona dunque sul possibile sostituto di Nicola. Ma i problemi, che sono più profondi, potrebbero spingere Iervolino a mettere in discussione anche la posizione del direttore sportivo Morgan De Sanctis. Ieri sera, fonti vicine al club hanno lasciato filtrare un messaggio che sa di bocciatura per il tecnico piemontese. “C’è necessità di qualche ora di riflessione”. Ecco cosa è trapelato dalla dirigenza del club. Ma le discussioni per dare inizio alla fase post-Nicola sono già cominciate.

La Salernitana sta sondando altri allenatori e l’impressione è che Iervolino vorrebbe attendere di trovare quello giusto prima di cambiare guida tecnica. Per ora non c’è stata alcun’altra comunicazione ufficiale. Ciò che è sicuro è che Danilo Iervolino è molto insoddisfatto del rendimento della squadra su cui ha investito tanto.

Salernitana: i nomi degli allenatori che potrebbero sostituire Nicola

All’orizzonte c’è una partita delicatissima: il derby contro il Napoli. E a Salerno hanno tutti paura che la squadra incassi un’altra umiliante sconfitta contro i capolisti. Per questo si vorrebbe dare una scossa a tutto l’ambiente, giocatori, dirigenti e tifosi, nominando il prima possibile un nuovo allenatore.

In pole ci sarebbe Roberto D’Aversa, che nella sua storia di coach ha allenato il Virtus Lanciano, il Parma (due volte) e la Samp. La prima alternativa a D’Aversa è Leonardo Semplici. E poi si parla anche di Eusebio Di Francesco. Sembra invece già scartata l’ipotesi Mazzarri.

La tifoseria è spaccata. C’è chi chiede subito la testa di Nicola e chi accusa il club di essere irriconoscente rispetto all’uomo che ha guidato l’incredibile la cavalcata salvezza solo pochi mesi fa.

Ciò che è sicuro è che dopo questa débacle storica, per la Salernitana c’è bisogno di una piccola rivoluzione. Non si può andare così. Ma il vero colpevole dell’involuzione è proprio Nicola?